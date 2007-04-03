phantom_systems написав:То, что пробой 39к и 40к организовали на выходных, как бы намекает, что развязка уже близко и ресурс загона заканчивается. Полтора месяца безоткатного роста деда.
Самое врем'я шортануть и ликвидироваться на 48к
Шортануть можно так, чтобы не ликвидироваться на 48к. Да и вообще, ваша привязанность к этому уровню не совсем понятна. Если трендовая не сломается, через месяц могут и 58к нарисовать.
В прошлом году на всех популярных ветках форума призывал покупать биток пока он ниже 20к, чтоб слиться с горизонтом год-два па 48к - безубыточная гарантированная инвестиция для тех кто потерял в недвиге, депозитах или еще где - редкая возможность вернуть свое и сверху столько же.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 05 гру, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Мені здається прикро повинно бути коли ти метушишся, щось продаєш, щось купуєш постійно, ризикуєш, не спиш ночами, вивчаєш якісь екосистеми та ланчпади (що це за хрень - я взагалі не в темі). А в результаті отримуєшь, в найкращому випадку, 10% від того, що отримує той, хто тупо сбирав позицію і тримав її забиваючи болт на ринок, на рухи на ньому і витрачаючи на це часу 1 хвилину на місяць.
airmax78 Те, що ви написали, мене не стосується! Бачу , що ви скоро дійдете до своєї точки входу і вийдете в нуль))) пропустили рух вниз і зростання назад? Зараз ваш час - спробувати когось зачепити)))
Мені здається прикро повинно бути коли ти метушишся, щось продаєш, щось купуєш постійно, ризикуєш, не спиш ночами, вивчаєш якісь екосистеми та ланчпади (що це за хрень - я взагалі не в темі). А в результаті отримуєшь, в найкращому випадку, 10% від того, що отримує той, хто тупо сбирав позицію і тримав її забиваючи болт на ринок, на рухи на ньому і витрачаючи на це часу 1 хвилину на місяць.
Мені здається прикро повинно бути коли ти метушишся, щось продаєш, щось купуєш постійно, ризикуєш, не спиш ночами, вивчаєш якісь екосистеми та ланчпади (що це за хрень - я взагалі не в темі). А в результаті отримуєшь, в найкращому випадку, 10% від того, що отримує той, хто тупо сбирав позицію і тримав її забиваючи болт на ринок, на рухи на ньому і витрачаючи на це часу 1 хвилину на місяць.
Стратегия "Покупай и держи" превосходит модели торговли на основе графиков