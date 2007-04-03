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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3344334533463347
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 09:19

Игорь
Если чел зашел по 50к, то насколько у него выигрышная стратегия за последний год?)))
Думаю, что эта метрика тоже приукрашивает результат. Зависит от того, на каком уровне ты зашел в актив, на каком вышел? Все эти подсчеты идеального входа и идеального выхода такое себе. Каждый для себя что-то выбирает.
Я с учетом особенностей характера (спокойно сидеть не могу) определил для себя следующую: начал покупать на спуске вниз частями. 25% купленного оставил для торговли, 75% положил на стейкинги как инвест часть. В инвест части есть кусок ВТС купленного по 16200, а самая дорогая покупка 28650. На сегодняшний момент инвест часть не трогал, торговая продана на 2/3 в ожидании коррекции в ближайшее время. Некоторые монеты продавал 2Х-3Х, некоторые плюс 30-50%. Стараюсь продавать на сильных импульсах и при откате что-то частично докупать (IOTX смог продать по 0,044 и сегодня ночью 20% от проданного откупил по 0,032, чтобы быть с монетами. Хотя и ожидаю в ближайшее время откупить еще дешевле лесенкой). Есть якоря , в которые зашел и которые явно минусом окажутся по итогу (160 USTC) - так висят в кошельке, как напоминание быть неэмоциональным)))) Чтобы не встрять где-то сильно , использую ограничение - не больше 2% денег в одну монету (кроме ВТС и Тезера). У меня по итогу оказалось примерно 30 монет в портфеле.
Некоторые монеты не дошли ценой до первых покупок в портфель, которые я сделал, из некоторых (например SOL) уже полностью вышел с хорошим плюсом. ВТС из инвест части начну продавать выше прошлого хая в 69к.
Долго метался по разным вариантам и остановился для себя на таком. Это абсолютно честно и откровенно!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 09:45

SAndriy1 картинка отображает фондовый рынок, если не ошибаюсь. Крипта более волатильна. Скорее всего и картина будет другой.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:23

Игорь
И еще пару слов насчет стратегии удержания. У меня в портфеле (как я для себя заметил) оказалось две монеты с повышенной волатильностью - SNX и DYDX. Когда все монеты валились вниз, эти две довольно бодро давали отскоки. Диапазон туда-сюда 30-50% был. Раза четыре я крутнулся так и по доходности эти две монеты шли после ВТС у меня.
Теперь примерный расчет доходности стратегий:
1. Холд : купил по минимальной цене 1,5 в июне DYDX и сейчас он почти 3 (для удобства подсчета пусть будет)= итого Х2.
2. В моей стратегии : инвест часть лежит и дает нереализованную прибыль как и холд, а торговая стратегия дала Х3, потому что я трижды заработал (купил-продал) в сумме 120% и продав 15.11 по 3,8; 4,05 и 4,2 выкупил 07.12 по 2,8 добавил больше 40%. Здесь явно даже больше Х3
Я этим примером хочу показать , что доходность очень сильно зависит от волатильности (кроме точки входа/выхода). И если вы торгуете с целью увеличить количество монет (а не Тезера), то сложный процент при торговле (если эта монета дает хорошую волатильность) даст вам доходность явно выше. А если вы будете еще и комбинировать эти стратегии (как я торговую часть и инвестиционную), то однозначно покажете более достойный результат!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:27

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Насчет цели торговли увеличения монет на растущем рынке - это спасибо Кучинелли )))) это он советовал до следующей бычки (2024-2025) или не трогать монеты, купленные ранее, или продавать на импульсе и откупать обратно, чтобы прийти к ожидаемым хаям с максимальным количеством монет, а не Тезера
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ось вам моя проста історія по одній монеті BTC. Перший БІТОК купив за 1280 дол+-. Дуже нехотячи це робив, але друг наполягав, це майбутнє)). На Polonix здаєтся ще. І от, дивився-дивився за ним, слідкував. Стало нудно, поторгував. В мінус, як більшість людей. Лишив би до цих пір, наприклад, був би гарний плюс. Але маємо те що маємо. В даний момент, теж маю інвест який "не чіпаю" і частину для торгівлі(побавитись). Якось так ))
Serginioo
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:21

  Игорь написав:
Стратегия "Покупай и держи" превосходит модели торговли на основе графиков

Это все до того момента, пока ОТХ каждый раз выше предыдущего пика.Рано или поздно это закончится.
Rack
 
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