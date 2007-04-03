Додано: Нед 10 гру, 2023 09:19

Игорь

Если чел зашел по 50к, то насколько у него выигрышная стратегия за последний год?)))

Думаю, что эта метрика тоже приукрашивает результат. Зависит от того, на каком уровне ты зашел в актив, на каком вышел? Все эти подсчеты идеального входа и идеального выхода такое себе. Каждый для себя что-то выбирает.

Я с учетом особенностей характера (спокойно сидеть не могу) определил для себя следующую: начал покупать на спуске вниз частями. 25% купленного оставил для торговли, 75% положил на стейкинги как инвест часть. В инвест части есть кусок ВТС купленного по 16200, а самая дорогая покупка 28650. На сегодняшний момент инвест часть не трогал, торговая продана на 2/3 в ожидании коррекции в ближайшее время. Некоторые монеты продавал 2Х-3Х, некоторые плюс 30-50%. Стараюсь продавать на сильных импульсах и при откате что-то частично докупать (IOTX смог продать по 0,044 и сегодня ночью 20% от проданного откупил по 0,032, чтобы быть с монетами. Хотя и ожидаю в ближайшее время откупить еще дешевле лесенкой). Есть якоря , в которые зашел и которые явно минусом окажутся по итогу (160 USTC) - так висят в кошельке, как напоминание быть неэмоциональным)))) Чтобы не встрять где-то сильно , использую ограничение - не больше 2% денег в одну монету (кроме ВТС и Тезера). У меня по итогу оказалось примерно 30 монет в портфеле.

Некоторые монеты не дошли ценой до первых покупок в портфель, которые я сделал, из некоторых (например SOL) уже полностью вышел с хорошим плюсом. ВТС из инвест части начну продавать выше прошлого хая в 69к.

Долго метался по разным вариантам и остановился для себя на таком. Это абсолютно честно и откровенно!