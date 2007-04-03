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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3344334533463347
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 09:19

Игорь
Если чел зашел по 50к, то насколько у него выигрышная стратегия за последний год?)))
Думаю, что эта метрика тоже приукрашивает результат. Зависит от того, на каком уровне ты зашел в актив, на каком вышел? Все эти подсчеты идеального входа и идеального выхода такое себе. Каждый для себя что-то выбирает.
Я с учетом особенностей характера (спокойно сидеть не могу) определил для себя следующую: начал покупать на спуске вниз частями. 25% купленного оставил для торговли, 75% положил на стейкинги как инвест часть. В инвест части есть кусок ВТС купленного по 16200, а самая дорогая покупка 28650. На сегодняшний момент инвест часть не трогал, торговая продана на 2/3 в ожидании коррекции в ближайшее время. Некоторые монеты продавал 2Х-3Х, некоторые плюс 30-50%. Стараюсь продавать на сильных импульсах и при откате что-то частично докупать (IOTX смог продать по 0,044 и сегодня ночью 20% от проданного откупил по 0,032, чтобы быть с монетами. Хотя и ожидаю в ближайшее время откупить еще дешевле лесенкой). Есть якоря , в которые зашел и которые явно минусом окажутся по итогу (160 USTC) - так висят в кошельке, как напоминание быть неэмоциональным)))) Чтобы не встрять где-то сильно , использую ограничение - не больше 2% денег в одну монету (кроме ВТС и Тезера). У меня по итогу оказалось примерно 30 монет в портфеле.
Некоторые монеты не дошли ценой до первых покупок в портфель, которые я сделал, из некоторых (например SOL) уже полностью вышел с хорошим плюсом. ВТС из инвест части начну продавать выше прошлого хая в 69к.
Долго метался по разным вариантам и остановился для себя на таком. Это абсолютно честно и откровенно!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 09:45

SAndriy1 картинка отображает фондовый рынок, если не ошибаюсь. Крипта более волатильна. Скорее всего и картина будет другой.
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:23

Игорь
И еще пару слов насчет стратегии удержания. У меня в портфеле (как я для себя заметил) оказалось две монеты с повышенной волатильностью - SNX и DYDX. Когда все монеты валились вниз, эти две довольно бодро давали отскоки. Диапазон туда-сюда 30-50% был. Раза четыре я крутнулся так и по доходности эти две монеты шли после ВТС у меня.
Теперь примерный расчет доходности стратегий:
1. Холд : купил по минимальной цене 1,5 в июне DYDX и сейчас он почти 3 (для удобства подсчета пусть будет)= итого Х2.
2. В моей стратегии : инвест часть лежит и дает нереализованную прибыль как и холд, а торговая стратегия дала Х3, потому что я трижды заработал (купил-продал) в сумме 120% и продав 15.11 по 3,8; 4,05 и 4,2 выкупил 07.12 по 2,8 добавил больше 40%. Здесь явно даже больше Х3
Я этим примером хочу показать , что доходность очень сильно зависит от волатильности (кроме точки входа/выхода). И если вы торгуете с целью увеличить количество монет (а не Тезера), то сложный процент при торговле (если эта монета дает хорошую волатильность) даст вам доходность явно выше. А если вы будете еще и комбинировать эти стратегии (как я торговую часть и инвестиционную), то однозначно покажете более достойный результат!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:27

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Насчет цели торговли увеличения монет на растущем рынке - это спасибо Кучинелли )))) это он советовал до следующей бычки (2024-2025) или не трогать монеты, купленные ранее, или продавать на импульсе и откупать обратно, чтобы прийти к ожидаемым хаям с максимальным количеством монет, а не Тезера
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ось вам моя проста історія по одній монеті BTC. Перший БІТОК купив за 1280 дол+-. Дуже нехотячи це робив, але друг наполягав, це майбутнє)). На Polonix здаєтся ще. І от, дивився-дивився за ним, слідкував. Стало нудно, поторгував. В мінус, як більшість людей. Лишив би до цих пір, наприклад, був би гарний плюс. Але маємо те що маємо. В даний момент, теж маю інвест який "не чіпаю" і частину для торгівлі(побавитись). Якось так ))
Serginioo
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:21

  Игорь написав:
Стратегия "Покупай и держи" превосходит модели торговли на основе графиков

Это все до того момента, пока ОТХ каждый раз выше предыдущего пика.Рано или поздно это закончится.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Даже Хамаха вот только что выложил видео с темой, что холд умер! читает нас, видно))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:45

Tether announced yesterday that it would be blocking wallets sanctioned by the United States from using its stablecoin USDT. Its new sanctions affected 161 Ethereum wallets, 150 of which hold no USDT at all. Of the remaining 11, one wallet holds 97% of the 3.5 million USDT.


https://www.theblock.co/post/266894/tet ... -hold-usdt
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:06

  greenozon написав:Tether announced yesterday that it would be blocking wallets sanctioned by the United States from using its stablecoin USDT. Its new sanctions affected 161 Ethereum wallets, 150 of which hold no USDT at all. Of the remaining 11, one wallet holds 97% of the 3.5 million USDT.


https://www.theblock.co/post/266894/tet ... -hold-usdt

Обратите внимание вниз пошли в то время, когда вышла новость в этой статье, но не когда заморозили.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:35

  Игорь написав:
  greenozon написав:Tether announced yesterday that it would be blocking wallets sanctioned by the United States from using its stablecoin USDT. Its new sanctions affected 161 Ethereum wallets, 150 of which hold no USDT at all. Of the remaining 11, one wallet holds 97% of the 3.5 million USDT.


https://www.theblock.co/post/266894/tet ... -hold-usdt

Обратите внимание вниз пошли в то время, когда вышла новость в этой статье, но не когда заморозили.

Думаю, что эти два события не связаны между собой)))
SAndriy1
 
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