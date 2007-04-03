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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:42
SAndriy1 написав:
Думаю, что эти два события не связаны между собой)))
Вы правы. Аж через 6 часов после публикации началось падение. Не удалось натянуть сову на глобус
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