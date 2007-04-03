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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3345334633473348
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:42

  SAndriy1 написав:Думаю, что эти два события не связаны между собой)))

Вы правы. Аж через 6 часов после публикации началось падение. Не удалось натянуть сову на глобус :oops:
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 08:41

  Игорь написав:
  SAndriy1 написав:Думаю, что эти два события не связаны между собой)))

Вы правы. Аж через 6 часов после публикации началось падение. Не удалось натянуть сову на глобус :oops:

Просто , на мой взгляд, новость о блокировке кошельков слишком ничтожна, чтобы повлиять таким образом на рынок - здесь нужно событие иного масштаба)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 20:15

  Игорь написав:
  SAndriy1 написав:Думаю, что эти два события не связаны между собой)))

Вы правы. Аж через 6 часов после публикации началось падение. Не удалось натянуть сову на глобус :oops:

Вот завтра, в среду, решение ФРС по ставке (которое уже в цене заложено) и комментарии Пауэла. А в пятницу экспирация опционов самого большого объема на фонде - движение денег может дать импульс!
Такие события двигают рынок)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:20

мав справу із санкційними - башляй штрафи

https://ofac.treasury.gov/media/932406/download?inline
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 11:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Які прогнози у знатоків по біточку в січні - ту зе мун, чи на пів шостого?
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:06

  SAndriy1 написав:Даже Хамаха вот только что выложил видео с темой, что холд умер! читает нас, видно))))

Холд чего? Холд биткоина - точно не умер. А остальное говно даже покупать для перепродажи не стоило.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:51

  Blekster написав:Які прогнози у знатоків по біточку в січні - ту зе мун, чи на пів шостого?


Повинні узгодити етф, якщо все буде ок, то 50к проб'ємо....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 04:54

  vitaxa2006 написав:
  Blekster написав:Які прогнози у знатоків по біточку в січні - ту зе мун, чи на пів шостого?


Повинні узгодити етф, якщо все буде ок, то 50к проб'ємо....


вы же вроде вышли с крипты и зареклись больше к ней не приближаться? )
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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