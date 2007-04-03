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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:42
SAndriy1 написав:
Думаю, что эти два события не связаны между собой)))
Вы правы. Аж через 6 часов после публикации началось падение. Не удалось натянуть сову на глобус
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Игорь
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Додано: Вів 12 гру, 2023 08:41
Игорь написав: SAndriy1 написав:
Думаю, что эти два события не связаны между собой)))
Вы правы. Аж через 6 часов после публикации началось падение. Не удалось натянуть сову на глобус
Просто , на мой взгляд, новость о блокировке кошельков слишком ничтожна, чтобы повлиять таким образом на рынок - здесь нужно событие иного масштаба)))
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Додано: Вів 12 гру, 2023 20:15
Игорь написав: SAndriy1 написав:
Думаю, что эти два события не связаны между собой)))
Вы правы. Аж через 6 часов после публикации началось падение. Не удалось натянуть сову на глобус
Вот завтра, в среду, решение ФРС по ставке (которое уже в цене заложено) и комментарии Пауэла. А в пятницу экспирация опционов самого большого объема на фонде - движение денег может дать импульс!
Такие события двигают рынок)))
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SAndriy1
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Додано: Чет 14 гру, 2023 09:20
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Додано: Вів 19 гру, 2023 11:52
Які прогнози у знатоків по біточку в січні - ту зе мун, чи на пів шостого?
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Blekster
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Додано: Вів 19 гру, 2023 17:06
SAndriy1 написав:
Даже Хамаха вот только что выложил видео с темой, что холд умер! читает нас, видно))))
Холд чего? Холд биткоина - точно не умер. А остальное говно даже покупать для перепродажи не стоило.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 19:51
Blekster написав:
Які прогнози у знатоків по біточку в січні - ту зе мун, чи на пів шостого?
Повинні узгодити етф, якщо все буде ок, то 50к проб'ємо....
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Додано: Чет 21 гру, 2023 04:54
vitaxa2006 написав: Blekster написав:
Які прогнози у знатоків по біточку в січні - ту зе мун, чи на пів шостого?
Повинні узгодити етф, якщо все буде ок, то 50к проб'ємо....
вы же вроде вышли с крипты и зареклись больше к ней не приближаться? )
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Додано: Чет 21 гру, 2023 10:03
IMPRINTER написав: vitaxa2006 написав: Blekster написав:
Які прогнози у знатоків по біточку в січні - ту зе мун, чи на пів шостого?
Повинні узгодити етф, якщо все буде ок, то 50к проб'ємо....
вы же вроде вышли с крипты и зареклись больше к ней не приближаться? )
Так я не в крипте, просто озвучил свое мнение на заданный вопрос...
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vitaxa2006
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