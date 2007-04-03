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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 08:59
Electron написав:
Как вариант, текущий рост и есть реакция на ETF как случившийся факт, а после того как его одобрят рынок жёстко прольётся.
Как вариант - вполне себе, многие про это пишут и говорят. На мой взгляд , все зависит от притока денег. Учитывая новую рекламу от китов управления активами приток новых денег может не дать уйти рынку на коррекцию, которую все ждут. Но то есть она будет, но с других уровней - повыше. И ждуны купить биток по 27 или 34 могут со своим фомо тоже стать участниками регаты - начать покупать по 48-50.
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SAndriy1
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