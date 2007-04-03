RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3346334733483349
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 08:59

  Electron написав:Как вариант, текущий рост и есть реакция на ETF как случившийся факт, а после того как его одобрят рынок жёстко прольётся.

Как вариант - вполне себе, многие про это пишут и говорят. На мой взгляд , все зависит от притока денег. Учитывая новую рекламу от китов управления активами приток новых денег может не дать уйти рынку на коррекцию, которую все ждут. Но то есть она будет, но с других уровней - повыше. И ждуны купить биток по 27 или 34 могут со своим фомо тоже стать участниками регаты - начать покупать по 48-50.
SAndriy1
 
Повідомлень: 704
З нами з: 17.01.15
Подякував: 200 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 21:26

Ничего себе банановый ланчпул АСЕ выдал. Обычно начисляют какую-нибудь мелочь на несколько центов. В лучшем случае удаётся эту пыль в BNB конвертировать. В худшем - висит мёртвым грузом в кошельке, даже возиться с этими копейками не хочется. А тут эквивалент 120 долларов. Да ещё и отрастёт может быть за год! Вот это подарок к праздникам! А я даже и не обратил внимания, что мои застейканные BNB в этом ланчпуле участвовали! :D
ЯНаФоруме
 
Повідомлень: 105
З нами з: 15.01.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:24

  ЯНаФоруме написав:Ничего себе банановый ланчпул АСЕ выдал. Обычно начисляют какую-нибудь мелочь на несколько центов. В лучшем случае удаётся эту пыль в BNB конвертировать. В худшем - висит мёртвым грузом в кошельке, даже возиться с этими копейками не хочется. А тут эквивалент 120 долларов. Да ещё и отрастёт может быть за год! Вот это подарок к праздникам! А я даже и не обратил внимания, что мои застейканные BNB в этом ланчпуле участвовали! :D

Так бычка же! Какой гавнакоин не купи - все растет!
ЗЫ сижу, мля, и жду, когда биток начнет чихать, и альты растекутся и впитаются в пыл...не, не хочу-но чем дальше рост, тем больше страшно.
Rack
 
Повідомлень: 585
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3346334733483349
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11044, 11045, 11046
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
110451 251790136
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 10:34
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23067931
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 99106
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10603)
23.12.2023 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.