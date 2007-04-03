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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3346334733483349
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 08:59

  Electron написав:Как вариант, текущий рост и есть реакция на ETF как случившийся факт, а после того как его одобрят рынок жёстко прольётся.

Как вариант - вполне себе, многие про это пишут и говорят. На мой взгляд , все зависит от притока денег. Учитывая новую рекламу от китов управления активами приток новых денег может не дать уйти рынку на коррекцию, которую все ждут. Но то есть она будет, но с других уровней - повыше. И ждуны купить биток по 27 или 34 могут со своим фомо тоже стать участниками регаты - начать покупать по 48-50.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 21:26

Ничего себе банановый ланчпул АСЕ выдал. Обычно начисляют какую-нибудь мелочь на несколько центов. В лучшем случае удаётся эту пыль в BNB конвертировать. В худшем - висит мёртвым грузом в кошельке, даже возиться с этими копейками не хочется. А тут эквивалент 120 долларов. Да ещё и отрастёт может быть за год! Вот это подарок к праздникам! А я даже и не обратил внимания, что мои застейканные BNB в этом ланчпуле участвовали! :D
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:24

  ЯНаФоруме написав:Ничего себе банановый ланчпул АСЕ выдал. Обычно начисляют какую-нибудь мелочь на несколько центов. В лучшем случае удаётся эту пыль в BNB конвертировать. В худшем - висит мёртвым грузом в кошельке, даже возиться с этими копейками не хочется. А тут эквивалент 120 долларов. Да ещё и отрастёт может быть за год! Вот это подарок к праздникам! А я даже и не обратил внимания, что мои застейканные BNB в этом ланчпуле участвовали! :D

Так бычка же! Какой гавнакоин не купи - все растет!
ЗЫ сижу, мля, и жду, когда биток начнет чихать, и альты растекутся и впитаются в пыл...не, не хочу-но чем дальше рост, тем больше страшно.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:58

на битгет вчера матик улетел на 1.85 пачти :o мой ордерок па 1.18 схавали и незаметили - всяко бывает...
откупил па 0.9 :mrgreen:
чик
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 15:52

Так шо с шебутною Соланою делать?
Сливать или еще чуток потерпеть?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 20:27

на бтс стояли остатки юстд. поставил от фонаря па 43-45 = сегодня всё раскупил чел и чуть дороже брал.
чик
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:28

А шо так грустно здесь стало??Перебанили всех путевых хлопцев,другие сами разбежались...Почитал последние 20 страниц-кроме Чика старожила,практически никого не осталось из старой гвардии..Ну и пару безумцев,типа MIN(щика) оседлавшего теперь Matic,да беглого Венского романтика биткомана..Где все?? С Новым Годом всех!! :lol:

osafly
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  #<1 ... 3346334733483349
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