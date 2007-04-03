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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 січ, 2024 13:58
Dr_English написав:
Лично я считаю, что скоро будет обрушение цены биткоина до $29000.
Вполне может быть. Покупать точно нет смысла сейчас на долгосрок. Нужно ждать просадки.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 22:48
і КХ (Козака Характерника) не забудьте ж!
прабатько гілки як не як
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greenozon
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:26
Dr_English написав:osafly
Так садитесь и пишите что-нибудь. Лично я считаю, что скоро будет обрушение цены биткоина до $29000.
Я такой вариант не исключаю, но вероятность ставлю небольшую для такого сценария. Как бы не случилось, что это уже и была коррекция! Пока выкупают малейшие просадки. Понятно, что главная новость на носу - принятие/непринятие спотовых ETF. От этого и пляшем.
То, что продаю на импульсах, при откате откупаю назад. Тезер есть, просядем - куплю.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 13:58
greenozon написав:
і КХ (Козака Характерника) не забудьте ж!
прабатько гілки як не як
Він наче сам писав, що змінив країну і тп, і поки йому не до крипти
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