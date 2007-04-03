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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3347334833493350
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 13:58

  Dr_English написав: Лично я считаю, что скоро будет обрушение цены биткоина до $29000.


Вполне может быть. Покупать точно нет смысла сейчас на долгосрок. Нужно ждать просадки.
veron
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 22:48

і КХ (Козака Характерника) не забудьте ж!
прабатько гілки як не як
:lol:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:26

  Dr_English написав:osafly Так садитесь и пишите что-нибудь. Лично я считаю, что скоро будет обрушение цены биткоина до $29000.

Я такой вариант не исключаю, но вероятность ставлю небольшую для такого сценария. Как бы не случилось, что это уже и была коррекция! Пока выкупают малейшие просадки. Понятно, что главная новость на носу - принятие/непринятие спотовых ETF. От этого и пляшем.
То, что продаю на импульсах, при откате откупаю назад. Тезер есть, просядем - куплю.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 13:58

  greenozon написав:і КХ (Козака Характерника) не забудьте ж!
прабатько гілки як не як
:lol:

Він наче сам писав, що змінив країну і тп, і поки йому не до крипти
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:10

как пишет дж :
сегодня рынок слили якобы на FUD от аналитической компании Matrixport (и не только от нее), на тему того, что в январе биткоин-ETF не будут приняты. Ну, за уши притянули, т.к падение объяснить как-то нужно было, ну а на деле просто собрали огромное количество ликвидности со стопов плечевиков-лонгистов (более 500 млн за 2 часа).

продал мину па 1,6 и немного битка па 45 - 45500, а набрался всего подряд и не по низким ценам :cry:
чик
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 00:10

  Dr_English написав:osafly Так садитесь и пишите что-нибудь.


Не хочу!Кому??И зачем??Я и так по рынку все знаю...Сижу и тихо делаю свое дело.Коллег практически всех перебанили,или они ушли сами.Скучная ветка.А год будет очень интересный...и высокосный.Всем удачных сделок!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Чё приуныли, орелики ? На каких цифрах будем закрываться об Блекрок и Аркинвест ? :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 23:23

Игорь DOGE очень разочаровывают. :(
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 23:36

Игорь
большинство ожидает 48-50+, а некоторые 29 :roll:
Dr_English
токо доги ? да вы счастливчик, у меня из альтов наверное кажный второй в просадке или по текущей куплено...
кстати, всё проверил и как раз собак на продажу по адекватной цене у мну вженема - чуток прикупил...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:38

чик Про 48-50 - то понятное дело, про это ещё Нострадамус писал. :) А 29 - это следующий этап развития Вселенной. :)
Dr_English
 
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