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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2024 13:20
Ну, что , коллеги - настроения снова Туземунные, лонговые - как долго продержимся, какие будут мнения ?
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