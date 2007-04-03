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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2024 13:20
Ну, что , коллеги - настроения снова Туземунные, лонговые - как долго продержимся, какие будут мнения ?
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Rack
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:51
Rack написав:
Ну, что , коллеги - настроения снова Туземунные, лонговые - как долго продержимся, какие будут мнения ?
обычно после таких настроений включается бритва
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Олежан
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:53
кто какие монеты держит на ближайшую перспективу(3-6 мес)?
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:53
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