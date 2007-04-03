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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3348334933503351
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 13:20

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ну, что , коллеги - настроения снова Туземунные, лонговые - как долго продержимся, какие будут мнения ?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:51

  Rack написав:Ну, что , коллеги - настроения снова Туземунные, лонговые - как долго продержимся, какие будут мнения ?

обычно после таких настроений включается бритва
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

кто какие монеты держит на ближайшую перспективу(3-6 мес)?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:53

Олежан XCH
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