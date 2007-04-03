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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2024 13:20
Ну, что , коллеги - настроения снова Туземунные, лонговые - как долго продержимся, какие будут мнения ?
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Rack
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:51
Rack написав:
Ну, что , коллеги - настроения снова Туземунные, лонговые - как долго продержимся, какие будут мнения ?
обычно после таких настроений включается бритва
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Олежан
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:53
кто какие монеты держит на ближайшую перспективу(3-6 мес)?
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Олежан
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:53
Олежан XCH
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:05
Примат написав:Олежан
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интересная монета.
какая вышла точка входа?
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Олежан
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:09
Олежан написав: Примат написав:Олежан
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интересная монета.
какая вышла точка входа?
Хм, даже не знаю, как ответить. Просто запустил, оно там себе молча майнится ) Вдруг, пойдет в рост, как вагуют. Монеты не покупал.
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Примат
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:26
Примат написав: Олежан написав: Примат написав:Олежан
XCH
интересная монета.
какая вышла точка входа?
Хм, даже не знаю, как ответить. Просто запустил, оно там себе молча майнится ) Вдруг, пойдет в рост, как вагуют. Монеты не покупал.
там майнинг не выгодный)
накопитель объёмом 1 Тб позволяет получить одну монетку за 8 лет и 265 дней
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Олежан
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