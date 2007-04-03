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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3349335033513352
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:35

Олежан "Мертвяк" CEL полгода назад стоил $0,1, а сегодня $0,2.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:57

  Dr_English написав:Олежан "Мертвяк" CEL полгода назад стоил $0,1, а сегодня $0,2.

ага. тогда как другие монеты сделали х30 :mrgreen:

ну может он и стрельнит. но пока очень стремный
Олежан
 
Повідомлень: 1079
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