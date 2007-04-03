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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 січ, 2024 00:35
Олежан "Мертвяк" CEL полгода назад стоил $0,1, а сегодня $0,2.
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Dr_English
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:57
Dr_English написав:Олежан
"Мертвяк" CEL полгода назад стоил $0,1, а сегодня $0,2.
ага. тогда как другие монеты сделали х30
ну может он и стрельнит. но пока очень стремный
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Додано: Вів 16 січ, 2024 10:43
KASPA еще с постоянным халвингом, типа должна не падать из-за этого, объемы торгов тоже есть.
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