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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 січ, 2024 00:35
Олежан "Мертвяк" CEL полгода назад стоил $0,1, а сегодня $0,2.
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Dr_English
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:57
Dr_English написав:Олежан
"Мертвяк" CEL полгода назад стоил $0,1, а сегодня $0,2.
ага. тогда как другие монеты сделали х30
ну может он и стрельнит. но пока очень стремный
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Олежан
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Додано: Вів 16 січ, 2024 10:43
KASPA еще с постоянным халвингом, типа должна не падать из-за этого, объемы торгов тоже есть.
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:35
Мені вискочила реклама, що влада України тримає 46_351 BTC, тобто ми 3 в світі біткоінвестори... https://bitcointreasuries.net/entities/47
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:46
А як Влада поповнює свої кріпто-гаманці, теж через дропів по р2р?
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:10
пишут хешрейт биткоина обвалился на 30% из за холодов в техасе, там оказывается такой процент майнится и вообще все настроены на глыбокую коррекцию...
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чик
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:37
чик написав:
пишут хешрейт биткоина обвалился на 30% из за холодов в техасе, там оказывается такой процент майнится и вообще все настроены на глыбокую коррекцию...
кто в альте тот может обнулиться)
ты что то с портфелем делаешь? продался? или наоборот...докупаешься?
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Олежан
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:42
Amethyst написав:
А як Влада поповнює свої кріпто-гаманці, теж через дропів по р2р?
Не думаю, що в дропів є мільярди $. Для таких сум знайшли прямі дороги.
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Дюрі-бачі
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