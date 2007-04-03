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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3349335033513352
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:35

Олежан "Мертвяк" CEL полгода назад стоил $0,1, а сегодня $0,2.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:57

  Dr_English написав:Олежан "Мертвяк" CEL полгода назад стоил $0,1, а сегодня $0,2.

ага. тогда как другие монеты сделали х30 :mrgreen:

ну может он и стрельнит. но пока очень стремный
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 10:43

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

KASPA еще с постоянным халвингом, типа должна не падать из-за этого, объемы торгов тоже есть.
Примат
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:35

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Мені вискочила реклама, що влада України тримає 46_351 BTC, тобто ми 3 в світі біткоінвестори...
https://bitcointreasuries.net/entities/47
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:46

  Дюрі-бачі написав:Мені вискочила реклама, що влада України тримає 46_351 BTC, тобто ми 3 в світі біткоінвестори...
https://bitcointreasuries.net/entities/47

А як Влада поповнює свої кріпто-гаманці, теж через дропів по р2р?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:10

пишут хешрейт биткоина обвалился на 30% из за холодов в техасе, там оказывается такой процент майнится и вообще все настроены на глыбокую коррекцию...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:37

  чик написав:пишут хешрейт биткоина обвалился на 30% из за холодов в техасе, там оказывается такой процент майнится и вообще все настроены на глыбокую коррекцию...

кто в альте тот может обнулиться)

ты что то с портфелем делаешь? продался? или наоборот...докупаешься?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 18:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Amethyst написав:А як Влада поповнює свої кріпто-гаманці, теж через дропів по р2р?

Не думаю, що в дропів є мільярди $. Для таких сум знайшли прямі дороги.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:32

бинансе у всех корректно пашет ? заставляет меня какой то ключ ввести или двухфакторку.
с приложухи зашёл торговать не даёт и показывает не мой список монет :o
чик
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