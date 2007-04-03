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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 січ, 2024 17:56
чик написав:
бинансе у всех корректно пашет ? заставляет меня какой то ключ ввести или двухфакторку.
с приложухи зашёл торговать не даёт и показывает не мой список монет
пока попустило, шо за хрень була
Неделю назад такое же было, но чужих активов не показывало, просто все по "нулям" было )) ссычно малеха, но тоже прошло. В такие моменты понимаеш, насколько все "это" шатко.
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