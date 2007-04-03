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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3350335133523353
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:56

  чик написав:бинансе у всех корректно пашет ? заставляет меня какой то ключ ввести или двухфакторку.
с приложухи зашёл торговать не даёт и показывает не мой список монет :o
пока попустило, шо за хрень була :roll:

Неделю назад такое же было, но чужих активов не показывало, просто все по "нулям" было )) ссычно малеха, но тоже прошло. В такие моменты понимаеш, насколько все "это" шатко.
Rack
 
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