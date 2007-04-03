Неделю назад такое же было, но чужих активов не показывало, просто все по "нулям" было )) ссычно малеха, но тоже прошло. В такие моменты понимаеш, насколько все "это" шатко.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 січ, 2024 17:56
Неделю назад такое же было, но чужих активов не показывало, просто все по "нулям" было )) ссычно малеха, но тоже прошло. В такие моменты понимаеш, насколько все "это" шатко.
Додано: Пон 22 січ, 2024 22:42
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
как думаете, увидим скоро биток па35?
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:59
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