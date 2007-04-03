RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3350335133523353
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 17:56

  чик написав:бинансе у всех корректно пашет ? заставляет меня какой то ключ ввести или двухфакторку.
с приложухи зашёл торговать не даёт и показывает не мой список монет :o
пока попустило, шо за хрень була :roll:

Неделю назад такое же было, но чужих активов не показывало, просто все по "нулям" было )) ссычно малеха, но тоже прошло. В такие моменты понимаеш, насколько все "это" шатко.
Rack
 
Повідомлень: 602
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 22:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

как думаете, увидим скоро биток па35?
Олежан
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:59

  Олежан написав:как думаете, увидим скоро биток па35?

В этом цикле не увидим уже. Уже и так с 49к до 40к дали.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 25.01.18
Подякував: 172 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:38

vitaxa2006
я не столь категоричен и вполне допускаю 35 и ниже чуток...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7395
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6328 раз.
Подякували: 1042 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 12:20

  чик написав:vitaxa2006
я не столь категоричен и вполне допускаю 35 и ниже чуток...

Это получится минус 30% от 49к.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 25.01.18
Подякував: 172 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3350335133523353
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11136, 11137, 11138
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
111373 252489906
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2024 10:59
Vadim_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23147858
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 102693
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.