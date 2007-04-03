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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 січ, 2024 17:56
чик написав:
бинансе у всех корректно пашет ? заставляет меня какой то ключ ввести или двухфакторку.
с приложухи зашёл торговать не даёт и показывает не мой список монет
пока попустило, шо за хрень була
Неделю назад такое же было, но чужих активов не показывало, просто все по "нулям" было )) ссычно малеха, но тоже прошло. В такие моменты понимаеш, насколько все "это" шатко.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 22:42
как думаете, увидим скоро биток па35?
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Олежан
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:59
Олежан написав:
как думаете, увидим скоро биток па35?
В этом цикле не увидим уже. Уже и так с 49к до 40к дали.
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vitaxa2006
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Додано: Вів 23 січ, 2024 11:38
vitaxa2006
я не столь категоричен и вполне допускаю 35 и ниже чуток...
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Додано: Вів 23 січ, 2024 12:20
чик написав:vitaxa2006
я не столь категоричен и вполне допускаю 35 и ниже чуток...
Это получится минус 30% от 49к.
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vitaxa2006
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