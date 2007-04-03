Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 січ, 2024 16:56
чик написав:
бинансе у всех корректно пашет ? заставляет меня какой то ключ ввести или двухфакторку.
с приложухи зашёл торговать не даёт и показывает не мой список монет
пока попустило, шо за хрень була
Неделю назад такое же было, но чужих активов не показывало, просто все по "нулям" было )) ссычно малеха, но тоже прошло. В такие моменты понимаеш, насколько все "это" шатко.
Rack
Повідомлень: 603
З нами з: 29.01.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
Додано: Пон 22 січ, 2024 21:42
как думаете, увидим скоро биток па35?
Олежан
Повідомлень: 1090
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 108 раз.
Профіль
Додано: Вів 23 січ, 2024 09:59
Олежан написав:
как думаете, увидим скоро биток па35?
В этом цикле не увидим уже. Уже и так с 49к до 40к дали.
vitaxa2006
Повідомлень: 65
З нами з: 25.01.18
Подякував: 172 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: Вів 23 січ, 2024 10:38
vitaxa2006 я не столь категоричен и вполне допускаю 35 и ниже чуток...
чик
1
Повідомлень: 7395
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6328 раз.
Подякували: 1042 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 23 січ, 2024 11:20
чик написав: vitaxa2006
я не столь категоричен и вполне допускаю 35 и ниже чуток...
Это получится минус 30% от 49к.
vitaxa2006
Повідомлень: 65
З нами з: 25.01.18
Подякував: 172 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: Вів 23 січ, 2024 12:20
Я жду даже ниже 30, может это будет недолго, если какие-то плохие новости подбросят. Надо же дать кое-кому закупиться ETF по приемлемым ценам )
ishvara
Повідомлень: 1702
З нами з: 09.12.12
Подякував: 323 раз.
Подякували: 94 раз.
Профіль
Додано: Вів 23 січ, 2024 14:46
что собираетесь подбирать при текущих ценах?
Олежан
Повідомлень: 1090
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 108 раз.
Профіль
Додано: Вів 23 січ, 2024 18:09
Немного конспирологии.
Когда цена перегревается, количество кошельков с балансом более 1K BTC начинает уменьшаться - по сути, они продают свои резервы, чтобы выкупить их по более низкой цене. В основном такие кошельки принадлежат биржам.
Игорь
Повідомлень: 1046
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5912 раз.
Подякували: 1263 раз.
Профіль
1
1
Додано: Вів 23 січ, 2024 20:47
Олежан рано еще подбирать, разве что чуть-чуть
ishvara
Повідомлень: 1702
З нами з: 09.12.12
Подякував: 323 раз.
Подякували: 94 раз.
Профіль
Додано: Сер 24 січ, 2024 17:21
Добрий день
Роблю перші кроки у крипторинку. Знайшов тему де можна заробляти токени взявши участь в амбассадорських програмах.Поділіться власним досвідом і чи вдалося заробити таким чином.
polyks
Повідомлень: 1
З нами з: 24.01.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
111432
252519062
Сер 24 січ, 2024 18:33 Игорь
7978
23148304
П'ят 22 гру, 2023 23:55 Hotab
6
102696