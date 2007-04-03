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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3350335133523353
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 16:56

  чик написав:бинансе у всех корректно пашет ? заставляет меня какой то ключ ввести или двухфакторку.
с приложухи зашёл торговать не даёт и показывает не мой список монет :o
пока попустило, шо за хрень була :roll:

Неделю назад такое же было, но чужих активов не показывало, просто все по "нулям" было )) ссычно малеха, но тоже прошло. В такие моменты понимаеш, насколько все "это" шатко.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 21:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

как думаете, увидим скоро биток па35?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 09:59

  Олежан написав:как думаете, увидим скоро биток па35?

В этом цикле не увидим уже. Уже и так с 49к до 40к дали.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 10:38

vitaxa2006
я не столь категоричен и вполне допускаю 35 и ниже чуток...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 11:20

  чик написав:vitaxa2006
я не столь категоричен и вполне допускаю 35 и ниже чуток...

Это получится минус 30% от 49к.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 12:20

Я жду даже ниже 30, может это будет недолго, если какие-то плохие новости подбросят. Надо же дать кое-кому закупиться ETF по приемлемым ценам )
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 14:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

что собираетесь подбирать при текущих ценах?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:09

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Немного конспирологии.
Когда цена перегревается, количество кошельков с балансом более 1K BTC начинает уменьшаться - по сути, они продают свои резервы, чтобы выкупить их по более низкой цене. В основном такие кошельки принадлежат биржам.

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Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 20:47

Олежан рано еще подбирать, разве что чуть-чуть
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 17:21

Крипто амбассадорські програми

Добрий день
Роблю перші кроки у крипторинку. Знайшов тему де можна заробляти токени взявши участь в амбассадорських програмах.Поділіться власним досвідом і чи вдалося заробити таким чином.
polyks
 
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