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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 січ, 2024 19:43
polyks написав:
Знайшов тему де можна заробляти токени взявши участь в амбассадорських програмах.
що за тема?
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Додано: Чет 25 січ, 2024 11:04
polyks написав:
Добрий день
Роблю перші кроки у крипторинку. Знайшов тему де можна заробляти токени взявши участь в амбассадорських програмах.Поділіться власним досвідом і чи вдалося заробити таким чином.
А чё так завуалированно ? Сразу бы называли токены. Первые шаги и уже амбассадор ? Я бы начал с фьючерсов.
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