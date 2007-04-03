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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3351335233533354
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 19:43

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  polyks написав:Знайшов тему де можна заробляти токени взявши участь в амбассадорських програмах.

що за тема?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:04

  polyks написав:Добрий день
Роблю перші кроки у крипторинку. Знайшов тему де можна заробляти токени взявши участь в амбассадорських програмах.Поділіться власним досвідом і чи вдалося заробити таким чином.

А чё так завуалированно ? Сразу бы называли токены. Первые шаги и уже амбассадор ? Я бы начал с фьючерсов.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Капець... etoro тупо закрив всі позиції і закриває рахунки всім українцям.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 13:02

  Игорь написав:
  polyks написав:Добрий день
Роблю перші кроки у крипторинку. Знайшов тему де можна заробляти токени взявши участь в амбассадорських програмах.Поділіться власним досвідом і чи вдалося заробити таким чином.

А чё так завуалированно ? Сразу бы называли токены. Первые шаги и уже амбассадор ? Я бы начал с фьючерсов.

З 100X плечем - все як ми любимо.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:37

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Куди податися? Хто з нормальних бірж все еще працює з українцями?
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 14:39

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:11

  airmax78 написав:Куди податися? Хто з нормальних бірж все еще працює з українцями?

А Банан -- всьоо?
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 15:25

  airmax78 написав:Капець... etoro тупо закрив всі позиції і закриває рахунки всім українцям.


ти же австріяка
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