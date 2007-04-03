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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3352335333543355
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 23:03

  konstantin kirovograd написав:
  airmax78 написав:Капець... etoro тупо закрив всі позиції і закриває рахунки всім українцям.

а почему

Тому що більше українців не обслуговують. Раніше в грудні 2023 з цієї ж причини рахунок мені закрив Saxo Bank.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 23:06

  ЯНаФоруме написав:
  airmax78 написав:
  Amethyst написав:А Банан -- всьоо?

Думаю що закриття Бінансу для українців - питання найближчого часу.


Из чего такие грустные думы следуют? :shock: :)

Саксо, etoro. Це тільки те що на власному досвіді. Далі буде.
airmax78
 
Повідомлень: 42693
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  #<1 ... 3352335333543355
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