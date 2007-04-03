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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 січ, 2024 23:03
konstantin kirovograd написав: airmax78 написав:
Капець... etoro тупо закрив всі позиції і закриває рахунки всім українцям.
а почему
Тому що більше українців не обслуговують. Раніше в грудні 2023 з цієї ж причини рахунок мені закрив Saxo Bank.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 23:06
Саксо, etoro. Це тільки те що на власному досвіді. Далі буде.
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