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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3352335333543355
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 23:03

  konstantin kirovograd написав:
  airmax78 написав:Капець... etoro тупо закрив всі позиції і закриває рахунки всім українцям.

а почему

Тому що більше українців не обслуговують. Раніше в грудні 2023 з цієї ж причини рахунок мені закрив Saxo Bank.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 23:06

  ЯНаФоруме написав:
  airmax78 написав:
  Amethyst написав:А Банан -- всьоо?

Думаю що закриття Бінансу для українців - питання найближчого часу.


Из чего такие грустные думы следуют? :shock: :)

Саксо, etoro. Це тільки те що на власному досвіді. Далі буде.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 23:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Коррупционная составляющая сыграла не последнюю роль?
feecold
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:05

  feecold написав:Коррупционная составляющая сыграла не последнюю роль?

ХЗ. Є сумніви. Не вірю у соціальну відповідальність криптопомийок. Скоріше за все Мінфін України домовляється з колегами з різних країн і вони давлять на зареєстровані у них біржі. Саксо - данський, еторо, як я розумію, ізраїльский. Тому і думаю що далі буде.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 10:24

Тиждень тому, мені був дзвінок з Лондону, дівчина казала Саксо-банк. Пропонувала гнучкі тарифи.

На справді проблема дійсно є, але вона вже достатньо давня. Багато фондових брокерів не бажають працювати з українцями. Але це більш касається компаній, відмовляють офшорам, де українці в засновниках. Но це було і рік і півтора роки тому.
Бывалый
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airmax78 KuCoin, Bybit.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 17:50

airmax78 На мой взгляд биржи не хотят вникать, какие населённые пункты Украины находятся на подконтрольной Украине территории, а какие - на временно оккупированной территории. Например, жители Бахмута, а также разных сёл, где идут бои, - они ещё подчиняются центральной украинской власти? Биржам это непонятно. Украинцы, проживающие во временно оккупированном Севастополе и во временно оккупированном Крыму давно находятся под международными антироссийскими санкциями и поэтому не имеют права пользоваться многими криптовалютными биржами. А таких временно оккупированных территорий Украины за последние 9 лет становится всё больше и больше. Поэтому некоторым биржам проще исключить Украину из списка обслуживаемых стран, чем думать, можно ли обслуживать украинцев из, например, Иловайска, Геническа, Балаклеи, Херсона.
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 05:47

А куди подівся рубль з Бінанса? Все, Пу доосвобождался?
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AndriyQ на юань перейшли)
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