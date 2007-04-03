Тому що більше українців не обслуговують. Раніше в грудні 2023 з цієї ж причини рахунок мені закрив Saxo Bank.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 січ, 2024 23:03
Додано: Чет 25 січ, 2024 23:06
Додано: Чет 25 січ, 2024 23:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Коррупционная составляющая сыграла не последнюю роль?
Додано: П'ят 26 січ, 2024 22:05
ХЗ. Є сумніви. Не вірю у соціальну відповідальність криптопомийок. Скоріше за все Мінфін України домовляється з колегами з різних країн і вони давлять на зареєстровані у них біржі. Саксо - данський, еторо, як я розумію, ізраїльский. Тому і думаю що далі буде.
Додано: Суб 27 січ, 2024 10:24
Тиждень тому, мені був дзвінок з Лондону, дівчина казала Саксо-банк. Пропонувала гнучкі тарифи.
На справді проблема дійсно є, але вона вже достатньо давня. Багато фондових брокерів не бажають працювати з українцями. Але це більш касається компаній, відмовляють офшорам, де українці в засновниках. Но це було і рік і півтора роки тому.
Додано: Суб 27 січ, 2024 17:50
airmax78 На мой взгляд биржи не хотят вникать, какие населённые пункты Украины находятся на подконтрольной Украине территории, а какие - на временно оккупированной территории. Например, жители Бахмута, а также разных сёл, где идут бои, - они ещё подчиняются центральной украинской власти? Биржам это непонятно. Украинцы, проживающие во временно оккупированном Севастополе и во временно оккупированном Крыму давно находятся под международными антироссийскими санкциями и поэтому не имеют права пользоваться многими криптовалютными биржами. А таких временно оккупированных территорий Украины за последние 9 лет становится всё больше и больше. Поэтому некоторым биржам проще исключить Украину из списка обслуживаемых стран, чем думать, можно ли обслуживать украинцев из, например, Иловайска, Геническа, Балаклеи, Херсона.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|