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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3353335433553356
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 17:14

Bitcoin досягне $120 000 вже у 2025 році, — криптоаналітик
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 09:20


ми не против (с), только этих прогнозов на 25г. от 0 до 250т. и выше...
чик
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