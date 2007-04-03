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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лют, 2024 17:14
Додано: Вів 06 лют, 2024 09:20
ми не против (с), только этих прогнозов на 25г. от 0 до 250т. и выше...
Додано: Сер 07 лют, 2024 06:58
бинанс делистит токены и среди них "мой" монеро в письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать
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