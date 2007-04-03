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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3353335433553356
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 17:14

Bitcoin досягне $120 000 вже у 2025 році, — криптоаналітик
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 09:20


ми не против (с), только этих прогнозов на 25г. от 0 до 250т. и выше...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 06:58

бинанс делистит токены и среди них "мой" монеро :( в письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать :?:
чик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:34

  чик написав:бинанс делистит токены и среди них "мой" монеро :( в письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать :?:

Да как обычно - продал, юсдт вывел - за них купил. Во время делиста оно падает, поэтому можно подождать день-два, и дешевле выкупить.А вот с продажей лучше не тянуть. С HNT то же самое было почти год назад, укатали его с этим делистингом, в пару месяцев назад он дал 3-4Х
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:37

  чик написав:

ми не против (с), только этих прогнозов на 25г. от 0 до 250т. и выше...
Да, уж, чем больше таких прогнозов, тем более стремно :mrgreen:
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:46

Rack
т.е. перекинуть на другую биржу вже низя ? вроде раньше можно было...
чик
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