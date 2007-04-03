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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лют, 2024 17:14
Додано: Вів 06 лют, 2024 09:20
ми не против (с), только этих прогнозов на 25г. от 0 до 250т. и выше...
Додано: Сер 07 лют, 2024 06:58
бинанс делистит токены и среди них "мой" монеро в письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать
Додано: Сер 07 лют, 2024 10:34
Да как обычно - продал, юсдт вывел - за них купил. Во время делиста оно падает, поэтому можно подождать день-два, и дешевле выкупить.А вот с продажей лучше не тянуть. С HNT то же самое было почти год назад, укатали его с этим делистингом, в пару месяцев назад он дал 3-4Х
Додано: Сер 07 лют, 2024 10:37
Да, уж, чем больше таких прогнозов, тем более стремно
Додано: Сер 07 лют, 2024 10:46
Rack
т.е. перекинуть на другую биржу вже низя ? вроде раньше можно было...
посоветовали:
только непонятно почему на кошель другой биржы не, а это да...
порылся трохи, можно выводить на другие биржы как и думал всегда. суточную норму уже закинул обратно на бтс - там сча цены... например монеро на себя 142, а биток 51900
Додано: Чет 08 лют, 2024 03:35
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Тааак... тепер ще спробуй витягнуть гроші з цього еторо....
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