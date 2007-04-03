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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лют, 2024 17:14
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Ірина_
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Додано: Вів 06 лют, 2024 09:20
ми не против (с), только этих прогнозов на 25г. от 0 до 250т. и выше...
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чик
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Додано: Сер 07 лют, 2024 06:58
бинанс делистит токены и среди них "мой" монеро
в письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать
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чик
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Додано: Сер 07 лют, 2024 10:34
чик написав:
бинанс делистит токены и среди них "мой" монеро
в письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать
Да как обычно - продал, юсдт вывел - за них купил. Во время делиста оно падает, поэтому можно подождать день-два, и дешевле выкупить.А вот с продажей лучше не тянуть. С HNT то же самое было почти год назад, укатали его с этим делистингом, в пару месяцев назад он дал 3-4Х
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Rack
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Додано: Сер 07 лют, 2024 10:37
чик написав:
ми не против (с), только этих прогнозов на 25г. от 0 до 250т. и выше...
Да, уж, чем больше таких прогнозов, тем более стремно
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Rack
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Додано: Сер 07 лют, 2024 10:46
Rack
т.е. перекинуть на другую биржу вже низя ? вроде раньше можно было...
посоветовали:
на холодный/аппаратный кошель, если планируешь держать
только непонятно почему на кошель другой биржы не, а это да...
порылся трохи, можно выводить на другие биржы как и думал всегда. суточную норму уже закинул обратно на бтс - там сча цены... например монеро на себя 142, а биток 51900
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чик
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Додано: Чет 08 лют, 2024 03:35
Тааак... тепер ще спробуй витягнуть гроші з цього еторо....
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airmax78
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Додано: Чет 08 лют, 2024 14:53
airmax78 написав:
Тааак... тепер ще спробуй витягнуть гроші з цього еторо....
О, такой вопрос ко всем.
Ещё пару тройку лет назад часто звучало - заводим только то, что готовы потерять.
Кто-то завел на биржи (в крипту) больше чем готов потерять ?
Я - да. В окно не выйду, но будет очень больно
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Игорь
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Додано: Чет 08 лют, 2024 17:54
а что? кто то хранит крипту на бирже?
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Олежан
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