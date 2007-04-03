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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3354335533563357>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 17:14

Bitcoin досягне $120 000 вже у 2025 році, — криптоаналітик
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 09:20


ми не против (с), только этих прогнозов на 25г. от 0 до 250т. и выше...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 06:58

бинанс делистит токены и среди них "мой" монеро :( в письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать :?:
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:34

  чик написав:бинанс делистит токены и среди них "мой" монеро :( в письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать :?:

Да как обычно - продал, юсдт вывел - за них купил. Во время делиста оно падает, поэтому можно подождать день-два, и дешевле выкупить.А вот с продажей лучше не тянуть. С HNT то же самое было почти год назад, укатали его с этим делистингом, в пару месяцев назад он дал 3-4Х
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:37

  чик написав:

ми не против (с), только этих прогнозов на 25г. от 0 до 250т. и выше...
Да, уж, чем больше таких прогнозов, тем более стремно :mrgreen:
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2024 10:46

Rack
т.е. перекинуть на другую биржу вже низя ? вроде раньше можно было...
посоветовали:
на холодный/аппаратный кошель, если планируешь держать
только непонятно почему на кошель другой биржы не, а это да...
порылся трохи, можно выводить на другие биржы как и думал всегда. суточную норму уже закинул обратно на бтс - там сча цены... например монеро на себя 142, а биток 51900 :shock:
чик
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 03:35

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Тааак... тепер ще спробуй витягнуть гроші з цього еторо....
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 14:53

  airmax78 написав:Тааак... тепер ще спробуй витягнуть гроші з цього еторо....

О, такой вопрос ко всем.
Ещё пару тройку лет назад часто звучало - заводим только то, что готовы потерять.
Кто-то завел на биржи (в крипту) больше чем готов потерять ?
Я - да. В окно не выйду, но будет очень больно
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 17:54

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

а что? кто то хранит крипту на бирже?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:28

  Игорь написав:
  airmax78 написав:Тааак... тепер ще спробуй витягнуть гроші з цього еторо....

О, такой вопрос ко всем.
Ещё пару тройку лет назад часто звучало - заводим только то, что готовы потерять.
Кто-то завел на биржи (в крипту) больше чем готов потерять ?
Я - да. В окно не выйду, но будет очень больно


Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....
vitaxa2006
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