|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:46
vitaxa2006
Вашу историю я помню. Переживал как за свои
Представляю себе какое у Вас сейчас FOMO
У меня тут 500 FDUSD незадействованых, так места себе не нахожу, что ждал коррекции от 43, а пошли дальше вверх.
Подумываю какой бы альт купить чтобы догнать биток. А сейчас только возьму что-то типа Линка, биток скорректируется и буду я ещё год ждать безубытка в этом линке
Востаннє редагувалось Игорь
в П'ят 09 лют, 2024 12:02, всього редагувалось 2 разів.
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 1063
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5952 раз.
- Подякували: 1303 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:47
vitaxa2006 написав: Игорь написав: airmax78 написав:
Тааак... тепер ще спробуй витягнуть гроші з цього еторо....
О, такой вопрос ко всем.
Ещё пару тройку лет назад часто звучало - заводим только то, что готовы потерять.
Кто-то завел на биржи (в крипту) больше чем готов потерять ?
Я - да. В окно не выйду, но будет очень больно
Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....
и где сейчас деньги?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1111
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|111807
|252731998
|
|
|7978
|23152517
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|102915
|
|