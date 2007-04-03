|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:46
vitaxa2006
Вашу историю я помню. Переживал как за свои
Представляю себе какое у Вас сейчас FOMO
У меня тут 500 FDUSD незадействованых, так места себе не нахожу, что ждал коррекции от 43, а пошли дальше вверх.
Подумываю какой бы альт купить чтобы догнать биток. А сейчас только возьму что-то типа Линка, биток скорректируется и буду я ещё год ждать безубытка в этом линке
Востаннє редагувалось Игорь
в П'ят 09 лют, 2024 12:02, всього редагувалось 2 разів.
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 1065
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5954 раз.
- Подякували: 1304 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:47
vitaxa2006 написав: Игорь написав: airmax78 написав:
Тааак... тепер ще спробуй витягнуть гроші з цього еторо....
О, такой вопрос ко всем.
Ещё пару тройку лет назад часто звучало - заводим только то, что готовы потерять.
Кто-то завел на биржи (в крипту) больше чем готов потерять ?
Я - да. В окно не выйду, но будет очень больно
Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....
и где сейчас деньги?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1114
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:05
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5020
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 941 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:19
Amethyst я только ЗА
Давайте для истории оставим здесь цифры, а через время посмотрим, во что стоило бы вложиться в этой ситуации. (догнать биткоин, если завтыкал на старте) Думаю отрезок времени до коррекции битка будет справедливым
LINK/FDUSD 18.36
TRU/USDT 0.53
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 1065
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5954 раз.
- Подякували: 1304 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:41
Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....[/quote]
и где сейчас деньги?[/quote]
Не в криптовалюте...
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 179 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:41
Amethyst
вже набрано в среднем па 0.5
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7399
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6333 раз.
- Подякували: 1043 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 10 лют, 2024 11:59
vitaxa2006 написав:
Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....
и где сейчас деньги?[/quote]
Не в криптовалюте...[/quote]
ОЗДП? 200-300% малюють
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15980
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 1570 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Нед 11 лют, 2024 22:13
Олежан написав:
и где сейчас деньги?
В ман.... Просто не выдержал..Здесь как в поговорке"Можно вывести девушку из деревни,но деревню из девушки-вывести невозможно" Хоть 100лет пройдет,но кто задавал подобные дебильные вопросы-тот и будет задавать...Этот нездоровый интерес граничащий с идиотизмом и инфантилизмом-ну ничем не вывести...Шо за человек такой? Самому не впадлу такие вопросы незнакомым людям задавать.Понятие такта,вообще напрочь отсутсвует...Откуда ты выполз такой,"интересный" Ну ни разу не видел,чтоб кто то кроме этого субъекта задавал незнакомым людям такие вопросы.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1622
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 11 лют, 2024 22:23
чик написав:
бинанс делистит токены и среди них "мой" монеро
в письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать
Чик..Аккаунт с ЮСДТ есть на другой бирже?? Банально продаете на Бинансе и тут же параллельно откупаете нужное колличество на другом аккаунте..Все...Быстро и действенно.Зачем эти танцы с бубном с выводом..Даже если цена уйдет на пару центов куда либо-не смертельно...Действенно и просто.Что за трагедии с переводом??Нет-ну и ладно.С анонимами-пора завязывать.Монеро-это первый камень...Следующие будут ЗЭК и ДЭШ..Их и так уже укатали в пол...Держать эти монеты могут только откровеные мазохисты сейчас и любители античности...Регуляция уже вовсю стучится в двери централизованных бирж...Гайки могут закрутить до таких пор,что этот шлак,кроме как на DEX(ах) и продать нигде будет невозможно...Все поделистят их по требованию SECов и прочих регуляторов.Какое может быть Monero в 24году??Вы оружием и наркотиками торгуете??У Вас мания преследования??Нет! Так и не нужно оно Вам.Сколько хороших проектов вокруг-оглянитесь
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1622
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|111857
|252759412
|
|
|7978
|23153008
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|102986
|
|