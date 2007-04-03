Додано: Нед 11 лют, 2024 22:23

чик написав: бинанс делистит токены и среди них "мой" монеро в письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать бинанс делистит токены и среди них "мой" монеров письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать

Чик..Аккаунт с ЮСДТ есть на другой бирже?? Банально продаете на Бинансе и тут же параллельно откупаете нужное колличество на другом аккаунте..Все...Быстро и действенно.Зачем эти танцы с бубном с выводом..Даже если цена уйдет на пару центов куда либо-не смертельно...Действенно и просто.Что за трагедии с переводом??Нет-ну и ладно.С анонимами-пора завязывать.Монеро-это первый камень...Следующие будут ЗЭК и ДЭШ..Их и так уже укатали в пол...Держать эти монеты могут только откровеные мазохисты сейчас и любители античности...Регуляция уже вовсю стучится в двери централизованных бирж...Гайки могут закрутить до таких пор,что этот шлак,кроме как на DEX(ах) и продать нигде будет невозможно...Все поделистят их по требованию SECов и прочих регуляторов.Какое может быть Monero в 24году??Вы оружием и наркотиками торгуете??У Вас мания преследования??Нет! Так и не нужно оно Вам.Сколько хороших проектов вокруг-оглянитесь