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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:46
vitaxa2006
Вашу историю я помню. Переживал как за свои
Представляю себе какое у Вас сейчас FOMO
У меня тут 500 FDUSD незадействованых, так места себе не нахожу, что ждал коррекции от 43, а пошли дальше вверх.
Подумываю какой бы альт купить чтобы догнать биток. А сейчас только возьму что-то типа Линка, биток скорректируется и буду я ещё год ждать безубытка в этом линке
Востаннє редагувалось Игорь
в П'ят 09 лют, 2024 12:02, всього редагувалось 2 разів.
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Игорь
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:47
vitaxa2006 написав: Игорь написав: airmax78 написав:
Тааак... тепер ще спробуй витягнуть гроші з цього еторо....
О, такой вопрос ко всем.
Ещё пару тройку лет назад часто звучало - заводим только то, что готовы потерять.
Кто-то завел на биржи (в крипту) больше чем готов потерять ?
Я - да. В окно не выйду, но будет очень больно
Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....
и где сейчас деньги?
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:05
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Amethyst
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:19
Amethyst я только ЗА
Давайте для истории оставим здесь цифры, а через время посмотрим, во что стоило бы вложиться в этой ситуации. (догнать биткоин, если завтыкал на старте) Думаю отрезок времени до коррекции битка будет справедливым
LINK/FDUSD 18.36
TRU/USDT 0.53
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Игорь
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:41
Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....[/quote]
и где сейчас деньги?[/quote]
Не в криптовалюте...
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vitaxa2006
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:41
Amethyst
вже набрано в среднем па 0.5
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Додано: Суб 10 лют, 2024 11:59
vitaxa2006 написав:
Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....
и где сейчас деньги?[/quote]
Не в криптовалюте...[/quote]
ОЗДП? 200-300% малюють
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greenozon
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Додано: Нед 11 лют, 2024 22:23
чик написав:
бинанс делистит токены и среди них "мой" монеро
в письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать
Чик..Аккаунт с ЮСДТ есть на другой бирже?? Банально продаете на Бинансе и тут же параллельно откупаете нужное колличество на другом аккаунте..Все...Быстро и действенно.Зачем эти танцы с бубном с выводом..Даже если цена уйдет на пару центов куда либо-не смертельно...Действенно и просто.Что за трагедии с переводом??Нет-ну и ладно.С анонимами-пора завязывать.Монеро-это первый камень...Следующие будут ЗЭК и ДЭШ..Их и так уже укатали в пол...Держать эти монеты могут только откровеные мазохисты сейчас и любители античности...Регуляция уже вовсю стучится в двери централизованных бирж...Гайки могут закрутить до таких пор,что этот шлак,кроме как на DEX(ах) и продать нигде будет невозможно...Все поделистят их по требованию SECов и прочих регуляторов.Какое может быть Monero в 24году??Вы оружием и наркотиками торгуете??У Вас мания преследования??Нет! Так и не нужно оно Вам.Сколько хороших проектов вокруг-оглянитесь
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Додано: Пон 12 лют, 2024 10:44
vitaxa2006 написав:
Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....
и где сейчас деньги?[/quote]
Не в криптовалюте...[/quote]
то понятно.
имею ввиду откупили обратно дом или куда-то вложились?
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