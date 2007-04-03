RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3354335533563357
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:46

vitaxa2006 Вашу историю я помню. Переживал как за свои :)
Представляю себе какое у Вас сейчас FOMO
У меня тут 500 FDUSD незадействованых, так места себе не нахожу, что ждал коррекции от 43, а пошли дальше вверх.
Подумываю какой бы альт купить чтобы догнать биток. А сейчас только возьму что-то типа Линка, биток скорректируется и буду я ещё год ждать безубытка в этом линке
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 09 лют, 2024 12:02, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5954 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:47

  vitaxa2006 написав:
  Игорь написав:
  airmax78 написав:Тааак... тепер ще спробуй витягнуть гроші з цього еторо....

О, такой вопрос ко всем.
Ещё пару тройку лет назад часто звучало - заводим только то, что готовы потерять.
Кто-то завел на биржи (в крипту) больше чем готов потерять ?
Я - да. В окно не выйду, но будет очень больно


Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....


и где сейчас деньги?
Олежан
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Игорь написав:Подумываю какой бы альт купить чтобы догнать биток

Берите TRU. Ща попрет на х10 :P :P :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5022
З нами з: 05.05.21
Подякував: 385 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:19

Amethyst я только ЗА
Давайте для истории оставим здесь цифры, а через время посмотрим, во что стоило бы вложиться в этой ситуации. (догнать биткоин, если завтыкал на старте) Думаю отрезок времени до коррекции битка будет справедливым
LINK/FDUSD 18.36
TRU/USDT 0.53
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5954 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:41

Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....[/quote]

и где сейчас деньги?[/quote]
Не в криптовалюте...
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 25.01.18
Подякував: 179 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:41

Amethyst
вже набрано в среднем па 0.5
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7399
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6334 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:59

  vitaxa2006 написав:Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....


и где сейчас деньги?[/quote]
Не в криптовалюте...[/quote]

ОЗДП? 200-300% малюють
greenozon
 
Повідомлень: 15980
З нами з: 01.06.14
Подякував: 405 раз.
Подякували: 1570 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2024 22:23

  чик написав:бинанс делистит токены и среди них "мой" монеро :( в письме не вижу, шо можно вывести монеты на другую биржу. а можно, если не - шо делать :?:


Чик..Аккаунт с ЮСДТ есть на другой бирже?? Банально продаете на Бинансе и тут же параллельно откупаете нужное колличество на другом аккаунте..Все...Быстро и действенно.Зачем эти танцы с бубном с выводом..Даже если цена уйдет на пару центов куда либо-не смертельно...Действенно и просто.Что за трагедии с переводом??Нет-ну и ладно.С анонимами-пора завязывать.Монеро-это первый камень...Следующие будут ЗЭК и ДЭШ..Их и так уже укатали в пол...Держать эти монеты могут только откровеные мазохисты сейчас и любители античности...Регуляция уже вовсю стучится в двери централизованных бирж...Гайки могут закрутить до таких пор,что этот шлак,кроме как на DEX(ах) и продать нигде будет невозможно...Все поделистят их по требованию SECов и прочих регуляторов.Какое может быть Monero в 24году??Вы оружием и наркотиками торгуете??У Вас мания преследования??Нет! Так и не нужно оно Вам.Сколько хороших проектов вокруг-оглянитесь
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1621
З нами з: 29.05.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 10:44

  vitaxa2006 написав:Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....


и где сейчас деньги?[/quote]
Не в криптовалюте...[/quote]

то понятно.
имею ввиду откупили обратно дом или куда-то вложились?
Олежан
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3354335533563357
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11184, 11185, 11186
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
111852 252764111
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2024 07:44
Zochan
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23153112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 103012
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1805)
12.02.2024 10:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.