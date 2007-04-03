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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лют, 2024 10:49
Олежан написав: vitaxa2006 написав:
Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....
и где сейчас деньги?
Не в криптовалюте...[/quote]
то понятно.
имею ввиду откупили обратно дом или куда-то вложились?[/quote]
Олег, угадали) Продал я дом в Новых Петровцах, а купил в Оболонском районе на Министерке. Но, учитывая текущую ситуацию, лучше бы не покупал) В идеале, чтоб так и оставил все в крипте до сегодня) Но, теперь приходится только жалеть...
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