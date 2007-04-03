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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лют, 2024 10:49
Олег, угадали) Продал я дом в Новых Петровцах, а купил в Оболонском районе на Министерке. Но, учитывая текущую ситуацию, лучше бы не покупал) В идеале, чтоб так и оставил все в крипте до сегодня) Но, теперь приходится только жалеть...
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vitaxa2006
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Додано: Вів 13 лют, 2024 15:10
vitaxa2006 написав:
Олег, угадали) Продал я дом в Новых Петровцах, а купил в Оболонском районе на Министерке. Но, учитывая текущую ситуацию, лучше бы не покупал) В идеале, чтоб так и оставил все в крипте до сегодня) Но, теперь приходится только жалеть...
Кучинелли вам предлагал обождать и не продавать крипту в ноль! Прозорливо!
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SAndriy1
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