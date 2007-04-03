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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3355335633573358
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 10:49

Олег, угадали) Продал я дом в Новых Петровцах, а купил в Оболонском районе на Министерке. Но, учитывая текущую ситуацию, лучше бы не покупал) В идеале, чтоб так и оставил все в крипте до сегодня) Но, теперь приходится только жалеть...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 15:10

  vitaxa2006 написав:Олег, угадали) Продал я дом в Новых Петровцах, а купил в Оболонском районе на Министерке. Но, учитывая текущую ситуацию, лучше бы не покупал) В идеале, чтоб так и оставил все в крипте до сегодня) Но, теперь приходится только жалеть...

Кучинелли вам предлагал обождать и не продавать крипту в ноль! Прозорливо!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 11:27

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Олег, угадали) Продал я дом в Новых Петровцах, а купил в Оболонском районе на Министерке. Но, учитывая текущую ситуацию, лучше бы не покупал) В идеале, чтоб так и оставил все в крипте до сегодня) Но, теперь приходится только жалеть...

Кучинелли вам предлагал обождать и не продавать крипту в ноль! Прозорливо!


Одно дело советовать, другое дело сидеть самому в этой ситуации. Нужно иметь очень крепкие нервы. Рисковать суммой 60к баксов, которые ЖАЛКО потерять,- это сложно. Для меня, по крайней мере.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:15

  vitaxa2006 написав:Олег, угадали) Продал я дом в Новых Петровцах, а купил в Оболонском районе на Министерке. Но, учитывая текущую ситуацию, лучше бы не покупал) В идеале, чтоб так и оставил все в крипте до сегодня) Но, теперь приходится только жалеть...

не надо жалеть.
можно повторить.
крипта только начинает разгон
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

кстати, посоветуйте проверенный обменник чтоб такие суммы заводить-выводить
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 16:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Олежан написав:кстати, посоветуйте проверенный обменник чтоб такие суммы заводить-выводить
obmen.kiev.ua
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 17:32

Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року
Ірина_
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  #<1 ... 3355335633573358
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