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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 лют, 2024 10:49
Олег, угадали) Продал я дом в Новых Петровцах, а купил в Оболонском районе на Министерке. Но, учитывая текущую ситуацию, лучше бы не покупал) В идеале, чтоб так и оставил все в крипте до сегодня) Но, теперь приходится только жалеть...
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vitaxa2006
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Додано: Вів 13 лют, 2024 15:10
vitaxa2006 написав:
Олег, угадали) Продал я дом в Новых Петровцах, а купил в Оболонском районе на Министерке. Но, учитывая текущую ситуацию, лучше бы не покупал) В идеале, чтоб так и оставил все в крипте до сегодня) Но, теперь приходится только жалеть...
Кучинелли вам предлагал обождать и не продавать крипту в ноль! Прозорливо!
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SAndriy1
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Додано: Сер 14 лют, 2024 11:27
SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав:
Олег, угадали) Продал я дом в Новых Петровцах, а купил в Оболонском районе на Министерке. Но, учитывая текущую ситуацию, лучше бы не покупал) В идеале, чтоб так и оставил все в крипте до сегодня) Но, теперь приходится только жалеть...
Кучинелли вам предлагал обождать и не продавать крипту в ноль! Прозорливо!
Одно дело советовать, другое дело сидеть самому в этой ситуации. Нужно иметь очень крепкие нервы. Рисковать суммой 60к баксов, которые ЖАЛКО потерять,- это сложно. Для меня, по крайней мере.
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vitaxa2006
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Додано: Сер 14 лют, 2024 16:15
vitaxa2006 написав:
Олег, угадали) Продал я дом в Новых Петровцах, а купил в Оболонском районе на Министерке. Но, учитывая текущую ситуацию, лучше бы не покупал) В идеале, чтоб так и оставил все в крипте до сегодня) Но, теперь приходится только жалеть...
не надо жалеть.
можно повторить.
крипта только начинает разгон
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Олежан
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Додано: Сер 14 лют, 2024 16:25
кстати, посоветуйте проверенный обменник чтоб такие суммы заводить-выводить
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Олежан
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Додано: Сер 14 лют, 2024 16:53
Олежан написав:кстати, посоветуйте проверенный обменник чтоб такие суммы заводить-выводить
obmen.kiev.ua
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Faceless
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Додано: Сер 14 лют, 2024 17:32
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Ірина_
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Додано: Сер 14 лют, 2024 18:05
Він і 52К вже перетнув
А головне, що ТРУфель перетнув 60, зробивши +15% за день
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Amethyst
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:20
Faceless написав:
Олежан написав:кстати, посоветуйте проверенный обменник чтоб такие суммы заводить-выводить
obmen.kiev.ua
Faceless,как обычно это выглядит??К ним с леджером нужно приходить??Бывает транза задерживается в дороге вплоть на несколько часов,в периоды сильных движений по рынку,тогда как быть??
Сам когда то видел на P2P заявку от обменки,что проводишь сделку через Банан(берешь или сдаешь USDT)-как обычную сделку через P2P-расчет по желанию наличкой в офисе,или на карту.Но есть гарантия типа от Банана по чистоте завершения-оплатил-отпустил..
А в обменке как при наличном обмене??Гарантия чисто по отзывам и на порядочность так понимаю..Притензии в случае чего в ООН подавать??
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osafly
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