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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3356335733583359
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:08

  2XL написав:Який зараз процес покупки криптовалюти, для того хто ніколи цього не робив?
Завантажується якийсь додаток і купується, чи все складніше?

З Неньки отак просто купити не можна, НБУ забороняє (
А всі інші стежки -- полукримінальні, деякі банки за це шиють ст. 190.4 ККУ :mrgreen:
Спробуйте р2р на Банані, але дууууже обережно -- там повно дропів 8) :(

ПС. Вже років 3 чекаємо легалізації кріпти у Неньці. Он депуДати відкрито вказують статки у крипті :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:32

Криптовалюта, ринок криптовалют

osafly написав:
  Faceless написав:
Олежан написав:кстати, посоветуйте проверенный обменник чтоб такие суммы заводить-выводить
obmen.kiev.ua


Faceless,как обычно это выглядит??К ним с леджером нужно приходить??Бывает транза задерживается в дороге вплоть на несколько часов,в периоды сильных движений по рынку,тогда как быть??
Сам когда то видел на P2P заявку от обменки,что проводишь сделку через Банан(берешь или сдаешь USDT)-как обычную сделку через P2P-расчет по желанию наличкой в офисе,или на карту.Но есть гарантия типа от Банана по чистоте завершения-оплатил-отпустил..
А в обменке как при наличном обмене??Гарантия чисто по отзывам и на порядочность так понимаю..Притензии в случае чего в ООН подавать??
Тут заходити через USDT, мабуть тільки так. Це фактично миттєво.

Картки вони не приймають, тільки з кешем приходити.
Faceless
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  #<1 ... 3356335733583359
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