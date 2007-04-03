Олежан написав:кстати, посоветуйте проверенный обменник чтоб такие суммы заводить-выводить
obmen.kiev.ua
Faceless,как обычно это выглядит??К ним с леджером нужно приходить??Бывает транза задерживается в дороге вплоть на несколько часов,в периоды сильных движений по рынку,тогда как быть?? Сам когда то видел на P2P заявку от обменки,что проводишь сделку через Банан(берешь или сдаешь USDT)-как обычную сделку через P2P-расчет по желанию наличкой в офисе,или на карту.Но есть гарантия типа от Банана по чистоте завершения-оплатил-отпустил.. А в обменке как при наличном обмене??Гарантия чисто по отзывам и на порядочность так понимаю..Притензии в случае чего в ООН подавать??
Тут заходити через USDT, мабуть тільки так. Це фактично миттєво.
Картки вони не приймають, тільки з кешем приходити.
2XL Спочатку вам потрібен гаманець (купуєте апаратний або скачуєте додаток) або акаунт на біржі (скачуєте додаток, проходите верифікацію рівня, який вам потрібен під ваші потреби). Потім з адресою гаманця йдете до великоі обмінки валют попередньо домовившись про умови. А там ви їм гроші, а вони вам крипту (зазвичай Тезер або біткойн)
SAndriy1 написав:2XL Спочатку вам потрібен гаманець (купуєте апаратний або скачуєте додаток) або акаунт на біржі (скачуєте додаток, проходите верифікацію рівня, який вам потрібен під ваші потреби). Потім з адресою гаманця йдете до великоі обмінки валют попередньо домовившись про умови. А там ви їм гроші, а вони вам крипту (зазвичай Тезер або біткойн)
Суми більше 300к уо в обмінці , чи будуть робити проблеми?)
sens написав:Суми більше 300к уо в обмінці , чи будуть робити проблеми?)
Вы реально серьезно??Готовы прийти в обменку и единоразово купить на 300К уе Тезера или биткоина??Там все на честном слове держится и на репутации обменки...Тут несколько штук стремно без гарантий отправлять вперед...А Вы про 300К Люди реально соблазняют аферистов чтоб их наипали,а потом волосы рвут...Представьте какой соблазн будет у обменки и что потом можно доказать,а главное-кому?? Вспомнилась одна статья,как какие то чуваки решили обналичить то ли биткоин,то ли Тезер на несколько сот штук наличкой...Начали искать контору..Нашли..Договорились..Как оказалось-мошенники сняли офис под них...Все чинно благородно...Пришли-отправили транзу...Те говорят-не пришло...Посидели-подождали...Нет..Прошло пол часа...Те говорят,ребята-приходите завтра...Куда мы денемся??Офис-охрана-поситители(массовку сделали) Такое бывает...Не переживайте...Дальше нужно продолжать,чем это все закончилось?? То ли на 300 то ли на 400 тыс нагрели лохов На следующий день все оказалось закрытым,а хозяева помещения сказали что у них сняли краткосрочно под бизнес встречу неизвестные особы.Все!