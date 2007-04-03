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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3356335733583359
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 12:08

  2XL написав:Який зараз процес покупки криптовалюти, для того хто ніколи цього не робив?
Завантажується якийсь додаток і купується, чи все складніше?

З Неньки отак просто купити не можна, НБУ забороняє (
А всі інші стежки -- полукримінальні, деякі банки за це шиють ст. 190.4 ККУ :mrgreen:
Спробуйте р2р на Банані, але дууууже обережно -- там повно дропів 8) :(

ПС. Вже років 3 чекаємо легалізації кріпти у Неньці. Он депуДати відкрито вказують статки у крипті :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 15:32

Криптовалюта, ринок криптовалют

osafly написав:
  Faceless написав:
Олежан написав:кстати, посоветуйте проверенный обменник чтоб такие суммы заводить-выводить
obmen.kiev.ua


Faceless,как обычно это выглядит??К ним с леджером нужно приходить??Бывает транза задерживается в дороге вплоть на несколько часов,в периоды сильных движений по рынку,тогда как быть??
Сам когда то видел на P2P заявку от обменки,что проводишь сделку через Банан(берешь или сдаешь USDT)-как обычную сделку через P2P-расчет по желанию наличкой в офисе,или на карту.Но есть гарантия типа от Банана по чистоте завершения-оплатил-отпустил..
А в обменке как при наличном обмене??Гарантия чисто по отзывам и на порядочность так понимаю..Притензии в случае чего в ООН подавать??
Тут заходити через USDT, мабуть тільки так. Це фактично миттєво.

Картки вони не приймають, тільки з кешем приходити.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 16:04

2XL
Спочатку вам потрібен гаманець (купуєте апаратний або скачуєте додаток) або акаунт на біржі (скачуєте додаток, проходите верифікацію рівня, який вам потрібен під ваші потреби).
Потім з адресою гаманця йдете до великоі обмінки валют попередньо домовившись про умови. А там ви їм гроші, а вони вам крипту (зазвичай Тезер або біткойн)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 16:07

  SAndriy1 написав:2XL
Спочатку вам потрібен гаманець (купуєте апаратний або скачуєте додаток) або акаунт на біржі (скачуєте додаток, проходите верифікацію рівня, який вам потрібен під ваші потреби).
Потім з адресою гаманця йдете до великоі обмінки валют попередньо домовившись про умови. А там ви їм гроші, а вони вам крипту (зазвичай Тезер або біткойн)

Суми більше 300к уо в обмінці , чи будуть робити проблеми?)
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 16:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Оставлю это здесь, просто чтобы напомнить как долго можно просидеть в роли "запертого" инвестора.
Зображення
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 16:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Amethyst написав:ПС. Вже років 3 чекаємо легалізації кріпти у Неньці. Он депуДати відкрито вказують статки у крипті :mrgreen:


Де це вони вказують? покажіть деклараху
Maksbk
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 17:16

  sens написав:Суми більше 300к уо в обмінці , чи будуть робити проблеми?)




Вы реально серьезно??Готовы прийти в обменку и единоразово купить на 300К уе Тезера или биткоина??Там все на честном слове держится и на репутации обменки...Тут несколько штук стремно без гарантий отправлять вперед...А Вы про 300К Люди реально соблазняют аферистов чтоб их наипали,а потом волосы рвут...Представьте какой соблазн будет у обменки и что потом можно доказать,а главное-кому??
Вспомнилась одна статья,как какие то чуваки решили обналичить то ли биткоин,то ли Тезер на несколько сот штук наличкой...Начали искать контору..Нашли..Договорились..Как оказалось-мошенники сняли офис под них...Все чинно благородно...Пришли-отправили транзу...Те говорят-не пришло...Посидели-подождали...Нет..Прошло пол часа...Те говорят,ребята-приходите завтра...Куда мы денемся??Офис-охрана-поситители(массовку сделали) Такое бывает...Не переживайте...Дальше нужно продолжать,чем это все закончилось?? :lol: То ли на 300 то ли на 400 тыс нагрели лохов На следующий день все оказалось закрытым,а хозяева помещения сказали что у них сняли краткосрочно под бизнес встречу неизвестные особы.Все!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 17:18

Игорь і як це відноситься до кріпти? Тут все швидше, і в будьякому разі треба тверезий підхід, а не всі побігли і я побіг
Blekster
 
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