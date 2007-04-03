|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Чет 15 лют, 2024 18:03
osafly написав: sens написав:
Суми більше 300к уо в обмінці , чи будуть робити проблеми?)
Вы реально серьезно??Готовы прийти в обменку и единоразово купить на 300К уе Тезера или биткоина??Там все на честном слове держится и на репутации обменки...Тут несколько штук стремно без гарантий отправлять вперед...А Вы про 300К Люди реально соблазняют аферистов чтоб их наипали,а потом волосы рвут...Представьте какой соблазн будет у обменки и что потом можно доказать,а главное-кому??
Вспомнилась одна статья,как какие то чуваки решили обналичить то ли биткоин,то ли Тезер на несколько сот штук наличкой...Начали искать контору..Нашли..Договорились..Как оказалось-мошенники сняли офис под них...Все чинно благородно...Пришли-отправили транзу...Те говорят-не пришло...Посидели-подождали...Нет..Прошло пол часа...Те говорят,ребята-приходите завтра...Куда мы денемся??Офис-охрана-поситители(массовку сделали) Такое бывает...Не переживайте...Дальше нужно продолжать,чем это все закончилось??
То ли на 300 то ли на 400 тыс нагрели лохов На следующий день все оказалось закрытым,а хозяева помещения сказали что у них сняли краткосрочно под бизнес встречу неизвестные особы.Все!
В Днепре для пары-тройки крупных контор это не сумма! И не такое гоняют , и не только в крипте!
А случай, про который вы пишете, лишний раз подтверждает две вещи:
1. Только расслабил булки - сразу вставили.
2. Люди, вознесшиеся от своей крутизны, ищут приключений на свою пятую точку!
Поэтому, или вы не первый день на рынке/бизнесе и знаете сами, или есть где узнать!
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 712
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 19:18
Тобто все як і раніше - вносите стільки, скільки не жалко втратити?
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4093
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 19:59
Где можно в Киеве BTC на гривну обменять?
-
shpatel
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.02.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2024 20:03
SAndriy1 написав: sens написав: SAndriy1 написав:2XL
Спочатку вам потрібен гаманець (купуєте апаратний або скачуєте додаток) або акаунт на біржі (скачуєте додаток, проходите верифікацію рівня, який вам потрібен під ваші потреби).
Потім з адресою гаманця йдете до великоі обмінки валют попередньо домовившись про умови. А там ви їм гроші, а вони вам крипту (зазвичай Тезер або біткойн)
Суми більше 300к уо в обмінці , чи будуть робити проблеми?)
найн)
Добре,зробимо контрольну закупівлю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15868
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 864 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 лют, 2024 20:46
etoro гроші повернули. Але все одне: закрити всі позиції без будь-якого попередження і проінформувати про це вже пост фактум - ну це капець.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42715
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 971 раз.
- Подякували: 5252 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:15
2XL написав:
Тобто все як і раніше - вносите стільки, скільки не жалко втратити?
Я, коли купував криптовалюту, то прийшов з кешем, відкрив додаток Леджер, дав їм кеш, при мені перерахували та перевірили. Після цього зробили транзакцію. Сказали, десь хвилин 30 може заходити на гаманець. Або сиди у гостьовій кімнаті чекай або їдь додому, коли приїдеш, вже все буде. Я почекав, через годину прийшли. То я і поїхав.
А, коли навпаки, продавав крипту за готівку, то написав з дому їм у телеграм. Вони скинули мені 2 номери гаманця. Я перевів туди 1,66 BTC та 8 ETH. Це було ввечері. Через годину вони підтвердили прихід крипти на обидва гаманці. Біткоїн прийшов їм десь через хвилин 15-20, а ось ефір дуже довго йшов, більше години. Після цього вони написали мені код для отримання готівки. І на ранок наступного дня я поїхав до них у офіс і забрав готівку - 60к.
Ось такий у мене був реальний досвід.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:32
vitaxa2006 написав: 2XL написав:
Тобто все як і раніше - вносите стільки, скільки не жалко втратити?
Я, коли купував криптовалюту, то прийшов з кешем, відкрив додаток Леджер, дав їм кеш, при мені перерахували та перевірили. Після цього зробили транзакцію. Сказали, десь хвилин 30 може заходити на гаманець. Або сиди у гостьовій кімнаті чекай або їдь додому, коли приїдеш, вже все буде. Я почекав, через годину прийшли. То я і поїхав.
А, коли навпаки, продавав крипту за готівку, то написав з дому їм у телеграм. Вони скинули мені 2 номери гаманця. Я перевів туди 1,66 BTC та 8 ETH. Це було ввечері. Через годину вони підтвердили прихід крипти на обидва гаманці. Біткоїн прийшов їм десь через хвилин 15-20, а ось ефір дуже довго йшов, більше години. Після цього вони написали мені код для отримання готівки. І на ранок наступного дня я поїхав до них у офіс і забрав готівку - 60к.
Ось такий у мене був реальний досвід.
Дуже дякуємо за вичерпну відповідь. Краще мати доступ до власних коштів і робити транзакції криптою аніж везти готівку і віддати прикордонникам тому що очі блакитного кольору.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15868
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 864 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:16
airmax78 написав:
etoro гроші повернули. Але все одне: закрити всі позиції без будь-якого попередження і проінформувати про це вже пост фактум - ну це капець.
куда выводил? на другую биржу или кошелек?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1119
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:20
sens написав:
Краще мати доступ до власних коштів і робити транзакції криптою аніж везти готівку і віддати прикордонникам тому що очі блакитного кольору.
10000000%
но другой вопрос, как "легализовать" эти деньги
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1119
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|111981
|252827596
|
П'ят 16 лют, 2024 11:44
oleg49
|
|7978
|23154274
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|103333
|
|