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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3358335933603361>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 18:03

  osafly написав:
  sens написав:Суми більше 300к уо в обмінці , чи будуть робити проблеми?)




Вы реально серьезно??Готовы прийти в обменку и единоразово купить на 300К уе Тезера или биткоина??Там все на честном слове держится и на репутации обменки...Тут несколько штук стремно без гарантий отправлять вперед...А Вы про 300К Люди реально соблазняют аферистов чтоб их наипали,а потом волосы рвут...Представьте какой соблазн будет у обменки и что потом можно доказать,а главное-кому??
Вспомнилась одна статья,как какие то чуваки решили обналичить то ли биткоин,то ли Тезер на несколько сот штук наличкой...Начали искать контору..Нашли..Договорились..Как оказалось-мошенники сняли офис под них...Все чинно благородно...Пришли-отправили транзу...Те говорят-не пришло...Посидели-подождали...Нет..Прошло пол часа...Те говорят,ребята-приходите завтра...Куда мы денемся??Офис-охрана-поситители(массовку сделали) Такое бывает...Не переживайте...Дальше нужно продолжать,чем это все закончилось?? :lol: То ли на 300 то ли на 400 тыс нагрели лохов На следующий день все оказалось закрытым,а хозяева помещения сказали что у них сняли краткосрочно под бизнес встречу неизвестные особы.Все!

В Днепре для пары-тройки крупных контор это не сумма! И не такое гоняют , и не только в крипте!
А случай, про который вы пишете, лишний раз подтверждает две вещи:
1. Только расслабил булки - сразу вставили.
2. Люди, вознесшиеся от своей крутизны, ищут приключений на свою пятую точку!
Поэтому, или вы не первый день на рынке/бизнесе и знаете сами, или есть где узнать!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 19:18

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Тобто все як і раніше - вносите стільки, скільки не жалко втратити?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 19:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Где можно в Киеве BTC на гривну обменять?
shpatel
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:03

  SAndriy1 написав:
  sens написав:
  SAndriy1 написав:2XL
Спочатку вам потрібен гаманець (купуєте апаратний або скачуєте додаток) або акаунт на біржі (скачуєте додаток, проходите верифікацію рівня, який вам потрібен під ваші потреби).
Потім з адресою гаманця йдете до великоі обмінки валют попередньо домовившись про умови. А там ви їм гроші, а вони вам крипту (зазвичай Тезер або біткойн)

Суми більше 300к уо в обмінці , чи будуть робити проблеми?)

найн)

Добре,зробимо контрольну закупівлю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 20:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

etoro гроші повернули. Але все одне: закрити всі позиції без будь-якого попередження і проінформувати про це вже пост фактум - ну це капець.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:15

  2XL написав:Тобто все як і раніше - вносите стільки, скільки не жалко втратити?


Я, коли купував криптовалюту, то прийшов з кешем, відкрив додаток Леджер, дав їм кеш, при мені перерахували та перевірили. Після цього зробили транзакцію. Сказали, десь хвилин 30 може заходити на гаманець. Або сиди у гостьовій кімнаті чекай або їдь додому, коли приїдеш, вже все буде. Я почекав, через годину прийшли. То я і поїхав.
А, коли навпаки, продавав крипту за готівку, то написав з дому їм у телеграм. Вони скинули мені 2 номери гаманця. Я перевів туди 1,66 BTC та 8 ETH. Це було ввечері. Через годину вони підтвердили прихід крипти на обидва гаманці. Біткоїн прийшов їм десь через хвилин 15-20, а ось ефір дуже довго йшов, більше години. Після цього вони написали мені код для отримання готівки. І на ранок наступного дня я поїхав до них у офіс і забрав готівку - 60к.
Ось такий у мене був реальний досвід.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:32

  vitaxa2006 написав:
  2XL написав:Тобто все як і раніше - вносите стільки, скільки не жалко втратити?


Я, коли купував криптовалюту, то прийшов з кешем, відкрив додаток Леджер, дав їм кеш, при мені перерахували та перевірили. Після цього зробили транзакцію. Сказали, десь хвилин 30 може заходити на гаманець. Або сиди у гостьовій кімнаті чекай або їдь додому, коли приїдеш, вже все буде. Я почекав, через годину прийшли. То я і поїхав.
А, коли навпаки, продавав крипту за готівку, то написав з дому їм у телеграм. Вони скинули мені 2 номери гаманця. Я перевів туди 1,66 BTC та 8 ETH. Це було ввечері. Через годину вони підтвердили прихід крипти на обидва гаманці. Біткоїн прийшов їм десь через хвилин 15-20, а ось ефір дуже довго йшов, більше години. Після цього вони написали мені код для отримання готівки. І на ранок наступного дня я поїхав до них у офіс і забрав готівку - 60к.
Ось такий у мене був реальний досвід.

Дуже дякуємо за вичерпну відповідь. Краще мати доступ до власних коштів і робити транзакції криптою аніж везти готівку і віддати прикордонникам тому що очі блакитного кольору.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:16

  airmax78 написав:etoro гроші повернули. Але все одне: закрити всі позиції без будь-якого попередження і проінформувати про це вже пост фактум - ну це капець.


куда выводил? на другую биржу или кошелек?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:20

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  sens написав:Краще мати доступ до власних коштів і робити транзакції криптою аніж везти готівку і віддати прикордонникам тому що очі блакитного кольору.


10000000%

но другой вопрос, как "легализовать" эти деньги
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Олежан написав:как "легализовать" эти деньги

гроші легальні , проте возити 1 душу = 10 к уо це як ходити в ощадбанк і знімати 15 млн по 100 к грн в день
sens
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