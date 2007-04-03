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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:41
sens написав: Олежан написав:
как "легализовать" эти деньги
гроші легальні , проте возити 1 душу = 10 к уо це як ходити в ощадбанк і знімати 15 млн по 100 к грн в день
10к це без декларації. Якщо все легально, то декларуйте
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Faceless
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:45
Faceless написав:
Якщо все легально, то декларуйте
в Німеччині вже пенсіонер збирав готівку 455 к ЄВРО
в Україні під час нового року при наявності необхідних документів не випускали. Скільки коштує експерименти з Державою ?
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sens
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:58
Maksbk написав: Amethyst написав:
ПС. Вже років 3 чекаємо легалізації кріпти у Неньці. Он депуДати відкрито вказують статки у крипті
Де це вони вказують? покажіть деклараху
Прогугліть, все у відкритому доступі - як приклад, Урбанський Анатолій - в декларації є Біткоїн та Біткоїн кеш, і він не один такий
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Blekster
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:58
sens написав: Олежан написав:
как "легализовать" эти деньги
гроші легальні , проте возити 1 душу = 10 к уо це як ходити в ощадбанк і знімати 15 млн по 100 к грн в день
хорошо что у вас столько денег
я имею ввиду как легализировать usdt?
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Олежан
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:35
Олежан написав:
я имею ввиду как легализировать usdt?
А как легализируют жетоны от казино?
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Amethyst
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:56
А в Германии тоже есть такие обменки как у нас, в которые заносишь usdt, а выходишь с евровым кэшем ?
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Игорь
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:03
Игорь написав:
А в Германии тоже есть такие обменки как у нас, в которые заносишь usdt, а выходишь с евровым кэшем ?
полно. Наши и поляки кучу канторов понаоткрывали, за ними уже бегают
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Amethyst
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:26
Игорь написав:
А в Германии тоже есть такие обменки как у нас, в которые заносишь usdt, а выходишь с евровым кэшем ?
Вам вообще ничего не мешает продолжать иметь дело с нашими обменками (цивилизация в лице интернета дошла и в Германию): через Телеграмм получаете адрес кошелька, вы им перевод, они вам выдачу практически во всех крупных городах Европы, Америки, части стран Азии и Океании
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SAndriy1
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:45
Игорь написав:
А в Германии тоже есть такие обменки как у нас, в которые заносишь usdt, а выходишь с евровым кэшем ?
Ja, natürlich. Aber nur in Großstädten und Beträge ab 10.000 Euro.
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IMPRINTER
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