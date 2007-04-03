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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3358335933603361
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

sens написав:
  Олежан написав:как "легализовать" эти деньги

гроші легальні , проте возити 1 душу = 10 к уо це як ходити в ощадбанк і знімати 15 млн по 100 к грн в день

10к це без декларації. Якщо все легально, то декларуйте
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Faceless написав:Якщо все легально, то декларуйте


в Німеччині вже пенсіонер збирав готівку 455 к ЄВРО
в Україні під час нового року при наявності необхідних документів не випускали. Скільки коштує експерименти з Державою ?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:58

  Maksbk написав:
  Amethyst написав:ПС. Вже років 3 чекаємо легалізації кріпти у Неньці. Он депуДати відкрито вказують статки у крипті :mrgreen:


Де це вони вказують? покажіть деклараху


Прогугліть, все у відкритому доступі - як приклад, Урбанський Анатолій - в декларації є Біткоїн та Біткоїн кеш, і він не один такий
Blekster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:58

  sens написав:
  Олежан написав:как "легализовать" эти деньги

гроші легальні , проте возити 1 душу = 10 к уо це як ходити в ощадбанк і знімати 15 млн по 100 к грн в день

хорошо что у вас столько денег


я имею ввиду как легализировать usdt?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:35

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Олежан написав:я имею ввиду как легализировать usdt?

А как легализируют жетоны от казино? 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А в Германии тоже есть такие обменки как у нас, в которые заносишь usdt, а выходишь с евровым кэшем ?
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 17:03

  Игорь написав:А в Германии тоже есть такие обменки как у нас, в которые заносишь usdt, а выходишь с евровым кэшем ?

полно. Наши и поляки кучу канторов понаоткрывали, за ними уже бегают :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:26

  Игорь написав:А в Германии тоже есть такие обменки как у нас, в которые заносишь usdt, а выходишь с евровым кэшем ?

Вам вообще ничего не мешает продолжать иметь дело с нашими обменками (цивилизация в лице интернета дошла и в Германию): через Телеграмм получаете адрес кошелька, вы им перевод, они вам выдачу практически во всех крупных городах Европы, Америки, части стран Азии и Океании
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:45

  Игорь написав:А в Германии тоже есть такие обменки как у нас, в которые заносишь usdt, а выходишь с евровым кэшем ?


Ja, natürlich. Aber nur in Großstädten und Beträge ab 10.000 Euro.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:15

  Amethyst написав:
  Игорь написав:Подумываю какой бы альт купить чтобы догнать биток

Берите TRU. Ща попрет на х10 :P :P :P

Моё почтение. 32% дало. Не входил. Но Вы оказались правы
Игорь
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  #<1 ... 3358335933603361
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