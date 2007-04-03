Игорь
если читали дж по альтам у него пачти всегда чётко. советовал брать и тру, в районе 2+, а это вже 2,3х.
я брал па 5 получилось, как с линком, рано продалось и пришлось перенабирать чуток...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 лют, 2024 11:06
Игорь
если читали дж по альтам у него пачти всегда чётко. советовал брать и тру, в районе 2+, а это вже 2,3х.
я брал па 5 получилось, как с линком, рано продалось и пришлось перенабирать чуток...
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